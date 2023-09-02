С 3 по 15 сентября в Риге состоятся учения НАТО по планированию операций Steadfast Pyramid 2023 и Steadfast Pinnacle, в которых примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и страны-партнера Швеции.

Об этом сообщили в Департаменте связи Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Цель учений Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle – совершенствование способностей высших и старших офицеров и командиров к планированию и проведению совместных операций.

Steadfast Pyramid 2023, которые продлятся до 8 сентября, – первая часть учений, организованных Командованием трансформации НАТО и Верховным главнокомандующим Союзных сил НАТО в Европе. В ней принимают участие высшие и старшие офицеры для совершенствования навыков планирования персонала.

В свою очередь, вторая часть учений Steadfast Pinnacle пройдет с 10 по 15 сентября и будет включать подготовку командиров высшего звена в области оперативного планирования.

Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. Во время учений Латвия совершенствует возможности поддержки принимающей страны и навыки сотрудничества с другими членами НАТО и стратегическими региональными партнерами.

Напомним, главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак заявил, что военные учения, которые вскоре начнутся в Балтийском море, с участием около 30 кораблей и более трех тысяч военнослужащих, впервые будут отрабатывать, как реагировать на потенциальное российское нападение.