В Швейцарії заборонили носити паранджу після всенародного голосування

Парламент Швейцарії заборонив носити одяг, що закриває обличчя, через два роки після того, як 51% населення підтримав цей захід на загальнонаціональному голосуванні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Закон, що, як вважають, спрямований проти носіння паранджі, запроваджує штраф у розмірі 1000 швейцарських франків (понад 1000 євро) для тих, хто носитиме такий одяг на публіці.

Винятки передбачені для носіння такого одягу в місцях богослужінь, для захисту здоров'я, наприклад, замість масок для обличчя, або під час карнавальних святкувань.

Хоча заборона поширюється на весь одяг, що закриває обличчя, кампанія перед референдумом зосередила особливу увагу на паранджі. Під час референдуму кампанія із заборони закривати обличчя була розкритикована мусульманськими групами.

За словами речниці мусульманської жіночої групи "Фіолетові хустки", у Швейцарії лише 30 жінок носять паранджу, тоді як Ісламська центральна рада заявила, що голосування свідчить про те, як антимусульманська ненависть поширилася країною.

Раніше повідомлялося, що у французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.

Перед цим влада німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг погодилася заборонити в школах носіння паранджі або нікабу, які повністю закривають обличчя.

Раніше Франція своєю критикою змусила Раду Європи відмовитися від інформаційної кампанії на захист хіджабів.