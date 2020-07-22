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Німецька федеральна земля заборонила паранджу і нікаб у школах

Середа, 22 липня 2020, 11:31

У вівторок влада німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг погодився заборонити в школах носіння паранджі або нікабу, які повністю закривають обличчя. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Ще до рішення органів влади вчителі федеральної землі у школах забороняли повністю покривати обличчя, що зазвичай роблять ультраконсервативні мусульманські дівчатка. 

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Місцевий прем'єр Вінфрід Кречманн визнав, що випадки повного покриття обличчя в школах були рідкістю. Але, за його словами, і для рідкісних випадків необхідне правове рішення.

На даний момент нововведення в Баден-Вюртемберзі застосовується тільки для закладів початкового і середньої освіти. За словами Кречманна, заборона на університетському рівні, де студенти є дорослими, є більш складним питанням. 

Станом на сьогодні паранджа та нікаб, які повністю закривають обличчя, заборонені в громадських місцях таких країн як Нідерланди, Франція, Данія та Австрія.

Критики заборони кажуть, що вона може призвести до маргіналізації мусульманських громад.

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