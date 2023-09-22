Президент Сербії порівняв напад Росії на Україну з бомбардуванням Югославії
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що президент РФ Владімір Путін використав ті ж самі наративи та пояснення для нападу на Україну, як і країни НАТО при початку військової операції проти Югославії.
Про це Вучич сказав у четвер під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
"Вперше, безпрецедентно у світовій історії, найпотужніші 19 країн прийняли рішення, без залучення Ради безпеки ООН, повторюю, без будь-якого рішення Ради безпеки ООН, брутально напасти та покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, щоб запобігти гуманітарній катастрофі.
Вони не сміялися вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова і ті самі пояснення", – сказав Вучич.
Вучич заявив, що Сербія "підтримує і буде підтримувати" територіальну цілісність України, "тому що ми не змінюємо свою політику та принципи, попри багатовікову традиційну дружбу з Російською Федерацією".
"Для нас будь-яке насильство є однаковим, будь-яке порушення Статуту ООН є однаковим, незалежно від сили держави, яка його здійснює, або неминуче схожих виправдань, які вона використовує для своєї незаконної та аморальної поведінки", – сказав сербський лідер.
Як відомо, Міжнародний суд ООН визнав, що сербська влада здійснювала системну практику етнічних злочинів і чисток проти косоварів, мешканців свого ж регіону. А етнічні чистки та системні злочини "київського режиму", на які посилався президент РФ, існують лише у фантазіях російської пропаганди.
Раніше Вучич висловив нерозуміння тим, що Європейський Союз набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, аніж його державі.
Він також заявляв, що якщо Україна визнає незалежність Косова, "то втратить усе в один день".
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