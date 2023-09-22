Президент Сербии сравнил нападение России на Украину с бомбардировкой Югославии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что президент РФ Владимир Путин использовал те же нарративы и объяснения для нападения на Украину, как и страны НАТО при начале военной операции против Югославии.

Об этом Вучич сказал в четверг во время общих дебатов 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Впервые, беспрецедентно в мировой истории, 19 сильных стран приняли решение, без привлечения Совета безопасности ООН, повторяю, без какого-либо решения Совета безопасности ООН, грубо напасть и наказать суверенную страну на европейской земле, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Они не смеялись вслух, когда российский президент использовал те же самые слова, оправдывая свое нападение на Украину. Они забыли, что сами использовали тот же нарратив, те же слова и те же объяснения", – сказал Вучич.

Вучич заявил, что Сербия "поддерживает и будет поддерживать" территориальную целостность Украины, "потому что мы не меняем свою политику и принципы, несмотря на многовековую традиционную дружбу с Российской Федерацией".

"Для нас любое насилие одинаково, любое нарушение Устава ООН одинаково, независимо от силы государства, которое его осуществляет, или неизбежно похожих оправданий, которые оно использует для своего незаконного и аморального поведения", – сказал сербский лидер.

Как известно, Международный суд ООН признал, что сербские власти осуществляли системную практику этнических преступлений и чисток против косоваров, жителей своего же региона. А этнические чистки и системные преступления "киевского режима", на которые ссылался президент РФ, существуют только в фантазиях российской пропаганды.

Ранее Вучич выразил непонимание того, что Европейский Союз гораздо быстрее движется в вопросе предоставления членства Украине, чем его государству.

Он также заявлял, что если Украина признает независимость Косова, "то потеряет все в один день".

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