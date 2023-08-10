Як Сербія на тлі заяв про дружні відносини створює загрози для України

Нещодавно голови десяти парламентських комітетів із закордонних справ і понад пів сотні депутатів різних парламентів, у тому числі українського, підписали відкритий лист із закликом фактично посилити підтримку частково визнаної країни Косово.

Підписав його і депутат Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу" Олександр Мережко, що викликало різку реакцію президента Сербії.

Докладніше про ситуацію і про те, як реагувати на погрози Сербії, – у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка "Україна втратить усе": як Київ має реагувати на погрози президента Сербії.

Автор зазначає, що образу сербського президента викликав підпис відкритого листа головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександром Мережком. Він є представником партії влади "Слуга народу", а тому його підпис може трактуватися як можлива зміна позиції держави Україна, пояснює Панченко.

"У Сербії всерйоз сприйняли українські підписи у цьому листі як підготовку до визнання Косова. Невипадково у підконтрольних сербській владі ЗМІ вже почали обговорювати можливі кроки Белграда у відповідь. Зокрема, депортацію українських біженців, що зараз знайшли притулок у цій країні", – додає журналіст.

За його словами, ситуацію пом'якшила заява українського посольства, терміново розіслана сербським ЗМІ.

Юрій Панченко зазначає, що ця заява заспокоїла сербську владу – головний акцент на своїй конференції Вучич зробив на критиці інших політиків.

Ба більше, Вучич окремо підкреслив, що вважає Україну дружньою країною для Сербії і що у відносинах з Україною у Сербії не було жодних проблем.

"Україна – дружня нам країна. Гадаю, Зеленський розумніший за Мережка. Бо уявіть: якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день", – резюмував президент Сербії.

Проте одночасно Вучич відповів на заклики переглянути свою політику щодо РФ, заявивши, що завжди буде обстоювати "лібертаріанський підхід" і право Сербії ухвалювати власні рішення.

"Проте варто визнати очевидне: заява Вучича про добрі відносини з Україною не відповідає дійсності", – зауважує автор колонки.

За його словами, Сербія принципово відмовляється від запровадження санкцій проти РФ, практично не реагує на відомі факти участі сербів у війні проти України, а провладні сербські депутати вимагають визнати російськими окуповані території.

Ще одне пересмикування з боку сербського президента, нагадує Панченко, – визнання незалежності Косова не є порушенням міжнародного права. У 2010 році Міжнародний суд ООН визнав відповідність міжнародному праву проголошення Косовом незалежності.

"Відповідно, не варто залишати без реакції натяки сербської влади на подібність ситуації з Косовом з українською", – радить редактор ЄвроПравди.

А ще Сербію критикують і за те, що вона підтримує прагнення Республіки Сербської (автономія у складі Боснії і Герцеговини) вже цієї осені провести референдум, що має дати старт виходу зі складу єдиної країни.

За словами Юрія Панченка, цей вихід може дати старт новій війні на Балканах, що явно відповідає інтересам РФ і не відповідає інтересам Києва, що вимагає активізації наших дій.

Наостанок автор колонки додає, що Сербія не відмовляється від допомоги Україні, проте лише гуманітарної. А головне – ця допомога сприймається Белградом як запорука того, що Київ не буде порушувати питання санкцій та стосунків із країною-агресором.

"Чи влаштовує Україну такий обмін? Здається, що ні. Проте держава Україна досі не зважилася голосно заявити про це. То, може, час змінити цю практику?", –звертає увагу журналіст.

Докладніше – у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка "Україна втратить усе": як Київ має реагувати на погрози президента Сербії.