ЗМІ: Німецька держкомпанія відновила торгівлю скрапленим газом з РФ

Німецька державна компанія SEFE знову бере участь у торгівлі скрапленим природним газом з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, колишня компанія-підрозділ російського "Газпрому" планує на початку жовтня завантажувати скраплений газ (СПГ), вироблений на заводі на Ямалі в Сибіру.

Як йдеться в матеріалі, хоча вантаж прямує до Індії, це може суперечити зобов'язанням Німеччини не працювати з російським скрапленим газом у зв'язку з повномасштабною війною РФ проти України.

Судно SEFE Amur River забере російський вантаж після перевалки в Бельгії 1 жовтня та доставить його в Індію того ж місяця, свідчать дані порту.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що вивчає це питання. Водночас представник компанії вказав на те, що німецькі та європейськи порти, а також німецькі газові мережі не беруть участі в цьому процесі.

"Таким чином, ці обсяги поставок не потрапляють на німецький ринок, в промисловість або до споживачів у Німеччині", – пояснив він.

Компанія має довгостроковий контракт на купівлю обсягів у "Ямал СПГ", який вона успадкувала від "Газпрому", а також – окремі довгострокові зобов'язання з постачання індійської компанії GAIL Ltd.

Раніше міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що ЄС не має короткострокового плану заборони російський скрапленого газу (СПГ) попри стрімке зростання його імпорту до Євросоюзу.

Перед цим Європейська комісія, коментуючи дані про зростання закупівель скрапленого природного газу із Росії державами-членами, повторила заклик до них припинити цю практику.

Оприлюднене перед цим дослідження антикорупційної групи Global Witness показало, що країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року – порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року, тобто зростання склало 40%.