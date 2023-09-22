СМИ: Немецкая госкомпания возобновила торговлю сжиженным газом с РФ

Немецкая государственная компания SEFE снова участвует в торговле сжиженным природным газом с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, бывшая компания-подразделение российского "Газпрома" планирует в начале октября загружать сжиженный газ (СПГ), произведенный на заводе на Ямале в Сибири.

Как говорится в материале, хотя груз направляется в Индию, это может противоречить обязательствам Германии не работать с российским сжиженным газом в связи с полномасштабной войной РФ против Украины.

Судно SEFE Amur River заберет российский груз после перевалки в Бельгии 1 октября и доставит его в Индию в том же месяце, свидетельствуют данные порта.

Министерство экономики Германии заявило, что изучает этот вопрос. В то же время представитель компании указал на то, что немецкие и европейские порты, а также немецкие газовые сети не участвуют в этом процессе.

"Таким образом, эти объемы поставок не попадают на немецкий рынок, в промышленность или к потребителям в Германии", – пояснил он.

Компания имеет долгосрочный контракт на покупку объемов у "Ямал СПГ", который она унаследовала от "Газпрома", а также – отдельные долгосрочные обязательства по поставкам индийской компании GAIL Ltd.

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что ЕС не имеет краткосрочного плана запрета российского сжиженного газа (СПГ) несмотря на стремительный рост его импорта в Евросоюз.

Перед этим Европейская комиссия, комментируя данные о росте закупок сжиженного природного газа из России государствами-членами, повторила призыв к ним прекратить эту практику.

Обнародованное перед этим исследование антикоррупционной группы Global Witness показало, что страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.