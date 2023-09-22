Голова Єврокомісії: Україна буде в ЄС, а коли саме – залежить від реформ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила підтримку вступу України до Європейського Союзу, але висловила застереження щодо того, коли саме це відбудеться.

Про це фон дер Ляєн сказала в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Голова Єврокомісії підкреслила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну "все змінює", й "половинчастих позицій" щодо членства Києва в ЄС більше не може бути.

"Якщо ви хочете приєднатися до Європейського Союзу, є реформи, які країна повинна провести: мати законодавство по боротьбі з корупцією та відмиванням грошей. Це глибокі структурні реформи для будь-якої країни-кандидата, що є досить складним завданням", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн відмовилась прогнозувати, коли Україна стане членом ЄС, сказавши, що це "залежить від того, коли країна буде готова до вступу".

"Звичайно, є критерії щодо судової системи, верховенства права та економічної готовності. Існує цілий набір критеріїв, які необхідно виконати, щоб мати можливість приєднатися до єдиного ринку та Європейського Союзу", – пояснила голова ЄК.

"Я не можу назвати жодних термінів. Як я вже сказала, це залежить від швидкості реформ", – додала вона.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше.