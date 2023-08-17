Україна не виконає на 100% всі 7 вимог ЄС, але переговори про членство почнуться – Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Про це вона сказала під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС" у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"В жовтні ми не почуємо, шо всі 7 вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки"",- заявила вона.

Натомість вона запевняє, що до жовтня Україна прийме "всі узгоджені законодавчі та інституційні зміни".

Стефанішина зазначила, що під час виконання деяких реформ, зокрема, антикорупційної, "у нас виникають нові задачі, наприклад – повноцінне виконання антикорупційної програми".

"Наше завдання – щоби ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів. – Ред.)", – сказала вона.

Стефанішина переконана, що Україна виконає умову про відновлення публічного електронного декларування.

Віцепрем’єрка зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС буде ухвалене. Вона вважає грудень "останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів".

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році