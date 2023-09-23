Торгпред: Україна і Польща не можуть жити так, ніби між ними китайська стіна

Україна та Польща як дві сільськогосподарські країни повинні домовлятися так, щоб враховувати інтереси як українських, так і польських фермерів.

Про це, як пише "Європейська правда", польському виданню Onet розповів торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка.

"Ми повинні бути обережними, щоб показати один одному, що ми не є загрозою, заспокоїти ринки і зняти обмеження", – сказав Качка, коментуючи теперішню зернову кризу.

За його словами, в України та в Польщі є багато тем і планів у сільському господарстві, як розвиватися разом.

"Україна і Польща – дві сільськогосподарські країни, і ми не можемо жити так, ніби між нами стоїть китайська стіна", – зазначив він.

Качка додав, що "всі розмови з українського боку про якісь заборони – це про випадок, який, я сподіваюся, ніколи не станеться".

"Польські яблука і капуста повинні продаватися на українському ринку доти, доки вони не завдають шкоди. Так само, як українські товари не завдають шкоди польському ринку", – сказав Качка.

За його словами, формула угоди між країнами досить проста: український уряд повинен думати про польських фермерів, а польський уряд повинен думати про українських фермерів.

"Наведу приклад: з 2014 року імпорт польських сирів на український ринок збільшується на 100% щороку. Збільшення імпорту не є шкідливим. 43 відсотки імпорту сирів в Україну припадає на Польщу. Інтереси польських фермерів цікавлять мене так само, як і українських. Але ми хочемо, щоб наші колеги почули про наші інтереси", – зазначив заступник міністра економіки України.

Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, Україна під час переговорів із п’ятьма державами ЄС щодо зернової суперечки нібито пообіцяла, що не буде видавати ліцензії на експорт зерна в разі, якщо проти цього виступлять Єврокомісія чи Польща.

Читайте детальніше про те, які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею.