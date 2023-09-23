Торгпред: Украина и Польша не могут жить так, будто между ними китайская стена

Украина и Польша как две сельскохозяйственные страны должны договариваться так, чтобы учитывать интересы как украинских, так и польских фермеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", польскому изданию Onet рассказал торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка.

"Мы должны быть осторожными, чтобы показать друг другу, что мы не являемся угрозой, успокоить рынки и снять ограничения", – сказал Качка, комментируя нынешний зерновой кризис.

По его словам, у Украины и у Польши есть много тем и планов в сельском хозяйстве, как развиваться вместе.

"Украина и Польша – две сельскохозяйственные страны, и мы не можем жить так, будто между нами стоит китайская стена", – отметил он.

Утка добавил, что "все разговоры с украинской стороны о каких-то запретах – это о случае, который, я надеюсь, никогда не произойдет".

"Польские яблоки и капуста должны продаваться на украинском рынке до тех пор, пока они не наносят вреда. Так же, как украинские товары не наносят вреда польскому рынку", – сказал Качка.

По его словам, формула соглашения между странами достаточно проста: украинское правительство должно думать о польских фермеах, а польское правительство должно думать об украинских фермерах.

"Приведу пример: с 2014 года импорт польских сыров на украинский рынок увеличивается на 100% ежегодно. Увеличение импорта не является вредным. 43 процента импорта сыров в Украину приходится на Польшу. Интересы польских фермеров интересуют меня так же, как и украинских. Но мы хотим, чтобы наши коллеги услышали о наших интересах", – отметил заместитель министра экономики Украины.

Напомним, по данным польских СМИ, Украина во время переговоров с пятью государствами ЕС по зерновому спору якобы пообещала, что не будет выдавать лицензии на экспорт зерна в случае, если против этого выступят Еврокомиссия или Польша.

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