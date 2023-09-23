У Молдові суд наказав арештувати на 30 днів двох депутатів парламенту

Кишинівський суд сектора Чекани виніс рішення проти підозрюваних у корупції та відмиванні грошей депутатів Александра Нестеровського та Ірини Лозован, наказавши заарештували першого на 30 днів, а другу помістити під домашній арешт на аналогічний термін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

21 вересня парламент Молдови на вимогу Генеральної прокуратури позбавив Лозован і Нестеровського депутатської недоторканності.

Виконувач обов'язків генерального прокурора Іон Мунтяну зажадав зняти з них імунітет, щоб "затримати, заарештувати, провести обшук і відправити їх під суд".

Законодавців підозрюють у пасивній корупції, отриманні фінансування партії від організованого злочинного угруповання та відмиванні грошей в особливо великому розмірі.

21 вересня Нестеровського та Лозован затримали на 72 години.

Обоє депутатів раніше покинули фракцію Блоку комуністів та соціалістів та навесні приєдналися до партії "Відродження", яку вважають близькою до одіозного політика Ілана Шора.

Ілан Шор перебуває під санкціями ЄС у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Про партію "Шор" та її заборону у Молдові читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.