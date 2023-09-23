В Молдове суд приказал арестовать на 30 дней двух депутатов парламента

Кишиневский суд сектора Чеканы вынес решение против подозреваемых в коррупции и отмывании денег депутатов Александра Нестеровского и Ирины Лозован, приказав арестовать первого на 30 дней, а второго поместить под домашний арест на аналогичный срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

21 сентября парламент Молдовы по требованию Генеральной прокуратуры лишил Лозован и Нестеровскую депутатскую неприкосновенность.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну потребовал снять с них иммунитет, чтобы "задержать, арестовать, провести обыск и отправить их под суд".

Законодатели подозреваются в пассивной коррупции, получении финансирования партии от организованной преступной группировки и отмывании денег в особо крупном размере.

21 сентября Нестеровского и Лозован задержали на 72 часа.

Оба депутата ранее покинули фракцию Блока коммунистов и социалистов и весной присоединились к партии "Возрождение", которую считают близкой к одиозному политику Илану Шору.

Илан Шор находится под санкциями ЕС в рамках нового санкционного режима по дестабилизации Молдовы.

О партии "Шор" и ее запрете в Молдове читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны?