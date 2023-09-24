Глава МЗС Вірменії звинуватив міжнародну спільноту у бездіяльності щодо Карабаху

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян звинуватив міжнародну спільноту у бездіяльності після "антитерористичних заходів" Азербайджану у Нагірному Карабаху.

Про це він сказав на загальних дебатах ООН в Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Зокрема, Мірзоян закликав місію ООН "здійснювати моніторинг та мати доступ до ситуації з правами людини, гуманітарної ситуації та ситуації з безпекою на місцях".

За словами вірменського міністра, події в Карабаху показали, що в регіоні показали, що "проблеми не можуть бути вирішені лише за допомогою заяв і загальних закликів".

"Міжнародна спільнота, Організація Об'єднаних Націй не змогли прийти на допомогу людям", – сказав він.

Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.

Після операції в Карабаху президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір з Вірменією.

Карабаські вірмени побоюються, що Азербайджан може проводити етнічні чистки і репресії, отримавши контроль над регіоном.

Детально про останні події у Карабаху читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.