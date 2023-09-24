Глава МИД Армении обвинил международное сообщество в бездействии в отношении Карабаха

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обвинил международное сообщество в бездействии после "антитеррористических мер" Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Об этом он сказал на общих дебатах ООН в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В частности, Мирзоян призвал миссию ООН "осуществлять мониторинг и иметь доступ к ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на местах".

По словам армянского министра, события в Карабахе показали, что в регионе показали, что "проблемы не могут быть решены только с помощью заявлений и общих призывов".

"Международное сообщество, Организация Объединенных Наций не смогли прийти на помощь людям", – сказал он.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.

После операции в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "более благоприятных возможностях", чтобы заключить мирный договор с Арменией.

Карабахские армяне опасаются, что Азербайджан может проводить этнические чистки и репрессии, получив контроль над регионом.

Подробно о последних событиях в Карабахе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и каковы ее последствия.