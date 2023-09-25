Глава Пентагону: "Група Вагнера" зберігає значну присутність в Африці

США не фіксували виведення значної кількості сил групи "Вагнера" з африканських країн після смерті її ватажка Євгенія Пригожина минулого місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, якого цитує Голос Америки.

"Вагнер все ще має значну присутність на континенті", – сказав Остін, який прибув з візитом до Джибуті.

За його словами, за більш ніж місяць, що минув після загибелі Пригожина, США досі не побачили "рішучих змін" у відносинах Вагнера з Кремлем або ознак того, що Москва перебрала на себе операції угрупування по всій Африці.

"Я думаю, що в майбутньому ви побачите певну конкуренцію в їхніх лавах за те, хто стане наступним лідером. Я думаю, що ви також побачите, що російський уряд може спробувати або замінити "Вагнер" якимось іншим елементом, або використати російські війська для підтримки зусиль на континенті", – додав глава Пентагону.

Остін додав, що сили Вагнера, ймовірно, зможуть підтримувати свою присутність в Африці в найближчому майбутньому, але їм буде важко робити це в середньостроковій і довгостроковій перспективі без підтримки з боку Кремля.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Усі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.