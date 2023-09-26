В Угорщині на 5 років засудили українського капітана судна, в аварії з яким загинули 28 людей

Угорський суд ув'язнив на п'ять років українського капітана річкового круїзного лайнера, який зіткнувся з невеликим туристичним катером на річці Дунай у Будапешті, внаслідок чого загинули 28 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Під час зливи у травні 2019 року судно "Русалка", на борту якого перебували південнокорейські туристи, затонуло на Дунаї за лічені секунди після аварії.

Катастрофа стала найгіршою за останні 30 років на Дунаї.

Український капітан круїзного лайнера Viking Sigyn Юрій Чаплінський заперечував свою провину, але був визнаний винним у грубій недбалості. Очікують, що Чаплінський подасть апеляцію.

Угорські прокурори заявили в суді в березні 2020 року, що Чаплінський не приділив достатньої уваги і не зосередився на управлінні кораблем протягом декількох хвилин під час зливи.

"Він не відчув присутності "Русалки", не виходив на зв'язок і не подавав аварійних звукових сигналів", – заявив у суді прокурор Міклош Новакі.

Круїзний лайнер Viking Sigyn зіткнувся з туристичним катером, коли обидва судна проходили під будапештським мостом Маргіт.

Сімох з 35 осіб, які перебували на борту, вятували. Кілька тіл знайшли швидко, але інші були знесені річкою або заблоковані всередині судна.

25 із загиблих були південнокорейцями. Капітан і член екіпажу "Русалки" також загинули.

Лише семеро корейських пасажирів вижили в аварії, а одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Чаплінський, який перебуває під вартою з 2019 року, заявив суду, що "глибоко шкодує" про смертельну аварію.

"Я ні на хвилину не можу позбутися спогадів про цю страшну трагедію, не можу спати, і думаю, що з цим мені доведеться жити до кінця життя", – сказав він.

Суд водночас виправдав 68-річного чоловіка за звинуваченням у ненаданні допомоги.