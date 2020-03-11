Зіткнення суден у Будапешті: почали судити українського капітана

Капітан річкового круїзного лайнера не зосереджувався на своїх обов'язках з кермування принаймні п’ять хвилин, коли протаранив і потопив набагато менший екскурсійний човен у Будапешті 29 травня 2019 року.

Про це заявили угорські прокурори під час відкриття судового розгляду 11 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

64-річного українського капітана, ідентифікованого у ході засідання суду як Юрія Чаплинського, прокуратура звинуватила у халатному створенні небезпеки водному рухові, що призвело до масової смертельної катастрофи, а також у 35 пунктах ненадання допомоги.

Чаплинський, який не визнав відповідальності за зіткнення, відхилив пропозицію обвинувачення щодо дев'ятирічного тюремного ув'язнення та дев'ятирічної заборони на експлуатацію суден у разі визнання вини і відмови від права на суд.

"На цей момент я не готовий давати свідчення", - сказав Чаплинський.

Читайте також У Польщі завершився процес щодо підпалу спілки угорців в Ужгороді

Унаслідок аварії, що сталася 29 травня, загинули 27 людей. Усього на борту човна було 35 осіб. 25 загиблих були південнокорейцями. Угорці - капітан човна та член екіпажу - також загинули. Одного корейця досі не знайшли. Це було найбільше лихо на Дунаї за понад півстоліття.

Капітан "не помітив інше чітко видиме" судно на радарі "навіть тоді, коли він перебував за 50 метрів", - заявив прокурор Міклош Новакі, додавши, що Чаплинський дізнався про зіткнення лише через поштовх, спричинений ударом,та крики тривоги англійською мовою з боку деяких своїх пасажирів.

Адвокат Чаплинського Габор Тот зачитав довгий список свідків, від яких захист прагне свідчень, зокрема від тих, хто нібито суперечив твердженню прокурорів, що капітан не дав розпорядження своєму екіпажу розпочати спроби врятувати людей на катері.

Чаплинський, який почав працювати на кораблях на Дунаї в 1975 році, став капітаном судна в 1998 році і працював у компанії Viking з 2000 року.

Судовий процес Чаплинського планують продовжити 30 квітня.