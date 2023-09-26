В Естонії підтримали продовження тимчасового захисту для біженців з України

Комісія естонського парламенту у справах Європейського Союзу у вівторок підтримала позицію Естонії для засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх питань, згідно з якою країна підтримує продовження тимчасового захисту українцям до березня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Голова комісії Лійза Пакоста зазначила, що Росія продовжує вести війну проти України, багато будинків і робочих місць у країні знищено, а цивільних жителів продовжують убивати. З цієї причини воєнним біженцям, як і раніше, необхідна всебічна підтримка.

"Багато хто не може повернутися додому, тому що його будинку більше не існує або тому, що кожну ніч вони повинні проводити в бомбосховищі. Рійгікогу вирішив продовжити надання тимчасового захисту українським воєнним біженцям – це дасть змогу кожній українській сім'ї самостійно вирішити, чи потребують вони тимчасового захисту та коли вони можуть повернутися додому, тому що для початку необхідно збудувати нові будинки, створити нові робочі місця, а то й заново відбудувати цілі поселення", – сказала Пакоста.

Заступниця голови комісії Марія Юферева-Скуратовскі зазначила, що Україна зацікавлена в поверненні своїх мешканців, але наразі держава насамперед потребує зброї, щоб захищати свою країну і свободу.

За словами учасників засідання, продовження терміну дії директиви на один рік потребуватиме 1,6 млн євро додаткових коштів для покриття витрат, пов'язаних із наданням міжнародного та тимчасового захисту. Вони також наголосили, що якщо війна не закінчиться і через рік, то термін застосування директиви можна буде знову продовжити, але це має бути рішенням, ухваленим усіма державами Європейського Союзу.

Представники фракції Консервативної народної партії Естонії (EKRE) утрималися від голосування, пославшись на те, що необхідно окремо вирішити питання з дезертирами, чиє утримання, на їхню думку, несправедливе.

Як повідомляли, уряд Німеччини в наступному році планує удвічі скоротити допомогу, яку він виділяє землям для покриття витрат на приймання та інтеграцію біженців на тлі жорстокої бюджетної економії.

Європейська комісія 19 вересня запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.