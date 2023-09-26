В Эстонии поддержали продление временной защиты для беженцев из Украины

Комиссия эстонского парламента по делам Европейского Союза во вторник поддержала позицию Эстонии для заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних вопросов, согласно которой страна поддерживает продление временной защиты украинцам до марта 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Председатель комиссии Лийза Пакоста отметила, что Россия продолжает вести войну против Украины, много домов и рабочих мест в стране уничтожено, а гражданских жителей продолжают убивать. По этой причине военным беженцам по-прежнему необходима всесторонняя поддержка.

"Многие не могут вернуться домой, потому что их дома больше нет или потому что каждую ночь они должны проводить в бомбоубежище. Рийгикогу решил продолжить предоставление временной защиты украинским военным беженцам – это позволит каждой украинской семье самостоятельно решить, нуждаются ли они во временной защите и когда они могут вернуться домой, потому что для начала необходимо построить новые дома, создать новые рабочие места, а то и заново отстроить целые поселения", – сказала Пакоста.

Заместитель председателя комиссии Мария Юферева-Скуратовски отметила, что Украина заинтересована в возвращении своих жителей, но сейчас государство прежде всего нуждается в оружии, чтобы защищать свою страну и свободу.

По словам участников заседания, продление срока действия директивы на один год потребует 1,6 млн евро дополнительных средств для покрытия расходов, связанных с предоставлением международной и временной защиты. Они также подчеркнули, что если война не закончится и через год, то срок применения директивы можно будет снова продлить, но это должно быть решением, принятым всеми государствами Европейского Союза.

Представители фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) воздержались от голосования, сославшись на то, что необходимо отдельно решить вопрос с дезертирами, чье содержание, по их мнению, несправедливо.

Как сообщалось, правительство Германии в следующем году планирует вдвое сократить помощь, которую оно выделяет землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев на фоне жестокой бюджетной экономии.

Европейская комиссия 19 сентября предложила продлить временную защиту для украинцев, бежавших от агрессии России против Украины, с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года.