Речник Кремля Дмитрій Пєсков, критикуючи "заперечення Молдовою всього російського" у своєму прагненні до ЄС, заявив, що Росія і є європейською цінністю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

"На жаль, нинішня влада Кишинева і пані Санду вбачають у європейських цінностях обов'язкову наявність заперечення всього російського. Це глибока помилка, бо Росія сама і є європейська цінність. Це частина загальних європейських цінностей, хто б що не говорив", – заявив Пєсков, коментуючи слова президентки Молдови Маї Санду про те, що для просування європейських цінностей у її країні необхідно відмовитися від співпраці з Росією.

За його словами, у цьому керівництво Молдови помиляється.

"Вони, на наш погляд, роблять помилку перед своїм власним народом, вважаючи, що, розвиваючи відносини із західноєвропейськими країнами, вони в обов'язковому плані повинні повністю зруйнувати всі відносини з нами. Це помилка", – додав Пєсков.

На його думку, "їм доведеться зрозуміти ціну цієї помилки".

"Цю ціну платитиме народ цієї країни", – додав Пєсков.

У червні минулого року лідери ЄС надали Молдові статус кандидата разом з Україною. Очікують, що у жовтні Єврокомісія оприлюднить оцінку щодо перспективи подальшого приєднання України і Молдови до ЄС.

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. Опитування незмінно показують, що більшість громадян країни підтримують приєднання до Євросоюзу.