Представитель Кремля Дмитрий Песков, критикуя "отрицание Молдовой всего российского" в своем стремлении в ЕС, заявил, что Россия и является европейской ценностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

"К сожалению, нынешняя власть Кишинева и госпожа Санду видят в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего русского. Это глубокое заблуждение, потому что Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей, кто бы что ни говорил", – заявил Песков, комментируя слова президента Молдовы Майи Санду о том, что для продвижения европейских ценностей в ее стране необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.

По его словам, в этом руководство Молдовы ошибается.

"Они, на наш взгляд, делают ошибку перед своим собственным народом, считая, что, развивая отношения с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка", – добавил Песков.

По его мнению, "им придется понять цену этой ошибки".

"Эту цену будет платить народ этой страны", – добавил Песков.

В июне прошлого года лидеры ЕС предоставили Молдове статус кандидата вместе с Украиной. Ожидается, что в октябре Еврокомиссия обнародует оценку относительно перспективы дальнейшего присоединения Украины и Молдовы к ЕС.

Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы. Опросы неизменно показывают, что большинство граждан страны поддерживают присоединение к ЕС.