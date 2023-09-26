У парламенті Естонії хочуть використовувати назву Кенігсберг замість Калінінграда

Комісія парламенту Естонії у закордонних справах запропонувала Товариству рідної мови розглянути можливість використання в естонській мові назви Кенігсберг замість Калінінграда.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами голови комісії у закордонних справах Марко Міхкельсона, комісія дійшла висновку, що в естонській мові слід відмовитися від радянської назви міста Калінінград і використовувати замість неї історичну назву Кенігсберг.

Крім того, члени комісії зазначили на засіданні, що замість нинішньої назви російського міста Кінгіссеп доцільно використовувати його колишні назви Ямбург або Ям.

Комісія у закордонних справах звернулася до комісії мови при Товаристві рідної мови, при якій діє консультативна робоча група з іноземних назв, із пропозицією розглянути цю поправку. Міхкельсон зазначив, що Латвія, Литва і Польща також обрали колишню назву міста замість Калінінграда.

Старовинне прусське місто Твангсте 1255 року отримало німецьку назву Кенігсберг, імовірно на честь чеського короля Оттокара II. Після Другої світової війни місту, що увійшло до складу СРСР, було присвоєно російську назву Калінінград на честь Михаїла Калініна, радянського державного діяча і провідної фігури сталінського режиму терору.

Комісія продовжить обговорення в жовтні. У проєкті пропонують закликати уряд перейменувати Калінінград у Кенігсберг і провести всі процедури, пов'язані зі зміною назви.

Нагадаємо, у травні комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Для міста Калінінград у польській мові рекомендують уживати лише польську назву Крулевець, а для області – Крулевецька область.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що це рішення Польщі "межує з божевіллям".