Комиссия парламента Эстонии по иностранным делам предложила Обществу родного языка рассмотреть возможность использования в эстонском языке названия Кенигсберг вместо Калининграда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, комиссия пришла к выводу, что в эстонском языке следует отказаться от советского названия города Калининград и использовать вместо него историческое название Кенигсберг.

Кроме того, члены комиссии отметили на заседании, что вместо нынешнего названия российского города Кингиссеп целесообразно использовать его прежние названия Ямбург или Ям.

Комиссия по иностранным делам обратилась к комиссии языка при Обществе родного языка, при которой действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям, с предложением рассмотреть эту поправку. Михкельсон отметил, что Латвия, Литва и Польша также выбрали прежнее название города вместо Калининграда.

Старинный прусский город Твангсте в 1255 году получил немецкое название Кенигсберг, предположительно в честь чешского короля Оттокара II. После Второй мировой войны городу, вошедшему в состав СССР, было присвоено российское название Калининград в честь Михаила Калинина, советского государственного деятеля и ведущей фигуры сталинского режима террора.

Комиссия продолжит обсуждение в октябре. В проекте предлагают призвать правительство переименовать Калининград в Кенигсберг и провести все процедуры, связанные с изменением названия.

Напомним, в мае комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, приняла решение больше не называть российский Калининград – Калининградом, а область – Калининградской.

Для города Калининград в польском языке рекомендуется употреблять только польское название Крулевец, а для области – Крулевецкая область.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это решение Польши "граничит с безумием".