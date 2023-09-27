У Литві у жовтні оголосять рішення у справі ветерана АТО, засудженого за воєнні злочини

Колегія Верховного суду Литви 24 жовтня оголосить рішення за касаційним позовом українця Олександра Радкевича, заочно засудженого за участь у розгоні продемократичних протестувальників 13 січня 1991 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Радкевич нині воює в українській армії проти Росії й через це не зміг бути присутнім на засіданні в середу особисто. Через адвокатів він попрохав суд звільнити його від кримінальної відповідальності, оскільки діяння, за яке його засудили, "втратило свою небезпеку".

Українець вважає, що йому слід призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі, а також звільнити від обов'язку відшкодування збитків.

Водночас прокурор у справі Гінтаутас Пашкявічюс клопотав суд про відхилення касаційної скарги, "оскільки немає підстав для її задоволення на зазначених підставах".

Колегія з трьох суддів Верховного суду Литви оголосить своє рішення 24 жовтня. Вирок буде остаточним і обов'язковим до виконання.

Минулого року Радкевич заявив в Апеляційному суді Литви, що визнає свою провину і просить звільнити його від кримінальної відповідальності або принаймні пом'якшити покарання. Тоді суд скоротив вирок із чотирьох до півтора року позбавлення волі.

Нагадаємо, Радкевича у 2019 році в Литві засудили до чотирьох років ув'язнення за керування танком, який брав участь у кривавих подіях 13 січня 1991 року в Будинку преси литовської столиці.

Восени 2021 року Радкевича затримали в Греції за європейським ордером на арешт, виданим литовським судом. Однак грецький Верховний суд ухвалив рішення не видавати чоловіка Литві, і його відпустили.