В Литве в октябре объявят решение по делу ветерана АТО, осужденного за военные преступления

Коллегия Верховного суда Литвы 24 октября объявит решение по кассационному иску украинца Александра Радкевича, заочно осужденного за участие в разгоне продемократических протестующих 13 января 1991 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Радкевич сейчас воюет в украинской армии против России и поэтому не смог присутствовать на заседании в среду лично. Через адвокатов он попросил суд освободить его от уголовной ответственности, поскольку деяние, за которое его осудили, "потеряло свою опасность".

Украинец считает, что ему следует назначить наказание, не связанное с лишением свободы, а также освободить от обязанности возмещения ущерба.

В то же время прокурор по делу Гинтаутас Пашкявичюс ходатайствовал суд об отклонении кассационной жалобы, "поскольку нет оснований для ее удовлетворения на указанных основаниях".

Коллегия из трех судей Верховного суда Литвы огласит свое решение 24 октября. Приговор будет окончательным и обязательным к исполнению.

В прошлом году Радкевич заявил в Апелляционном суде Литвы, что признает свою вину и просит освободить его от уголовной ответственности или по крайней мере смягчить наказание. Тогда суд сократил приговор с четырех до полутора лет лишения свободы.

Напомним, Радкевича в 2019 году в Литве приговорили к четырем годам заключения за управление танком, который участвовал в кровавых событиях 13 января 1991 года в Доме прессы литовской столицы.

Осенью 2021 года Радкевича задержали в Греции по европейскому ордеру на арест, выданному литовским судом. Однако греческий Верховный суд принял решение не выдавать мужчину Литве, и его отпустили.