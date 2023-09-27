Експрезидентка Естонії виходить з ради компанії Alexela через купівлю газу РФ

Колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд оголосила про вихід із ради естонської компанії Alexela через те, що підприємство закупило вироблений у Росії газ.

Про це Кальюлайд написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Кальюлайд увійшла до ради Alexela у квітні цього року. Вона зазначила, що коли весною почала свою роботу, то імпорт газу з Росії був зупинений, у тому числі і скрапленого (СПГ), якому найважче знайти альтернативу. Компанія почала імпортувати газ з Казахстану.

"На жаль, перебої з поставками з Казахстану влітку все ж таки були заміщені скрапленим газом, виробленим у Росії. Хоча компанія знову шукає альтернативні варіанти, на це знадобиться час. Звичайно, я не можу схвалити бізнес з Росією, тому сьогодні я подала заяву про вихід зі складу ради", – зазначила Кальюлайд.

Вона висловила надію, що і Alexela, і інші європейські компанії якнайшвидше звільняться від російської енергії.

Оприлюднене наприкінці серпня дослідження антикорупційної групи Global Witness показало, що країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року – порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року, тобто зростання склало 40%.

Європейська комісія, коментуючи ці дані, повторила свій заклик припинити цю практику.