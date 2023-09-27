Экс-президент Эстонии выходит из совета компании Alexela из-за покупки газа РФ

Бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд объявила о выходе из совета эстонской компании Alexela из-за того, что предприятие закупило произведенный в России газ.

Об этом Кальюлайд написала на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Кальюлайд вошла в совет Alexela в апреле этого года. Она отметила, что когда весной начала свою работу, то импорт газа из России был остановлен, в том числе и сжиженного (СПГ), которому тяжелее всего найти альтернативу. Компания начала импортировать газ из Казахстана.

"К сожалению, перебои с поставками из Казахстана летом все же были замещены сжиженным газом, произведенным в России. Хотя компания снова ищет альтернативные варианты, на это понадобится время. Конечно, я не могу одобрить бизнес с Россией, поэтому сегодня я подала заявление о выход из состава совета", – отметила Кальюлайд.

Она выразила надежду, что и Alexela, и другие европейские компании как можно быстрее освободятся от российской энергии.

Обнародованное в конце августа исследование антикоррупционной группы Global Witness показало, что страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.

Европейская комиссия, комментируя эти данные, повторила свой призыв прекратить эту практику.