Кулеба про вихід з кризи у відносинах з Польщею: "Шанси неминучі"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає "неминучим" вихід з кризи у відносинах Польщі та України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Кулебу запитали, чи бачить він шанси найближчим часом вийти з економічної та політичної кризи у відносинах з Польщею, чи це більш імовірно вже після завершення виборів.

"Шанси неминучі. Історія, майбутнє і безпека просто не залишають нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення", – відповів Кулеба.

За його очікуваннями, до 15 жовтня – дня парламентських виборів у Польщі – "температура ще може підніматися".

"Але ми налаштовані на конструктив. Ми працюємо з Європейською комісією. Ми передали Польщі чіткі сигнали про нашу налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації. Нам ця зернова війна не потрібна, і Польщі теж", – наголосив він.

Кулеба додав, що вбачає серйозною загрозою у нинішній ситуації відносин з Польщею не зернову суперечку, рішення для якої знайдуть, а поширення наративу про нібито невдячність України за допомогу.

"Це відверта неправда. Україна дуже щиро і глибоко вдячна польському народу і польському уряду, який підставив з початку російської агресії плече і відкрив обійми. Ми про це казали 100 разів, і ще 100 разів скажемо. Але те, що в голови поляків закладається наратив про невдячність України і українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки. І не лише для відносин між нашими народами, а для безпеки Європи загалом, безпеки поляків, безпеки українців насамперед. Тому мене більше турбує боротьба саме з цим нав'язаним і хибним наративом, ніж питання зерна. Тому що зернова проблема вирішувана, аби було бажання її вирішувати. У нас таке бажання є", – наголосив Дмитро Кулеба.

Раніше повідомляли, що Польща ще оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів, але в цілому позитивно оцінює їх.

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