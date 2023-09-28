Кулеба о выходе из кризиса в отношениях с Польшей: "Шансы неизбежны"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает "неизбежным" выход из кризиса в отношениях Польши и Украины.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Кулебу спросили, видит ли он шансы в ближайшее время выйти из экономического и политического кризиса в отношениях с Польшей, или это более вероятно уже после завершения выборов.

"Шансы неизбежны. История, будущее и безопасность просто не оставляют нам другого выбора, как выйти из этого кризиса. Не мы этот кризис создали, и мы абсолютно настроены на его прекращение", – ответил Кулеба.

По его ожиданиям, до 15 октября – дня парламентских выборов в Польше – "температура еще может подниматься".

"Но мы настроены на конструктив. Мы работаем с Европейской комиссией. Мы передали Польше четкие сигналы о нашей настроенности на конструктивное решение этой ситуации. Нам эта зерновая война не нужна, и Польше тоже", – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что видит серьезной угрозой в нынешней ситуации отношений с Польшей не зерновой спор, решение для которого найдут, а распространение нарратива о якобы неблагодарности Украины за помощь.

"Это откровенная неправда. Украина очень искренне и глубоко благодарна польскому народу и польскому правительству, которое подставило с начала российской агрессии плечо и раскрыло объятия. Мы об этом говорили 100 раз, и еще 100 раз скажем. Но то, что в головы поляков закладывается нарратив о неблагодарности Украины и украинцев, на самом деле может иметь чрезвычайно негативные последствия для безопасности", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его мнению, последствия могут быть не только для отношений между нашими народами, а для безопасности Европы в целом, безопасности поляков, безопасности украинцев.

"Поэтому меня больше беспокоит борьба именно с этим навязанным и ложным нарративом, чем вопрос зерна. Потому что зерновая проблема решаема, лишь бы было желание ее решать. У нас такое желание есть", – добавил министр.

Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров, но в целом положительно оценивает их.

Читайте также: Варшава выставила счет за помощь: как в Польше воспринимают торговую войну с Украиной.