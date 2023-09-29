Держдеп США готує план на випадок шатдауну

Держдепартамент займається підготовкою плану на випадок шатдауну – тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади США.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вже кілька днів займаємося плануванням на випадок непередбачуваних обставин – на випадок шатдауну. Ми продовжуємо працювати, щоб вирішити, які функції є важливими для національної безпеки, які не можуть бути призупинені навіть у випадку шатдауну", – зазначив він.

Водночас представник Держдепу сподівається, що Конгрес "виконає свою роботу і профінансує уряд".

Шатдаун - тимчасове повне або часткове припинення роботи та фінансування держустанов у ситуації, коли президент, Сенат і Палата представників не можуть домовитися про бюджет на черговий фінансовий рік.

Напередодні у Пентагоні заявили, що ймовірний шатдаун зачепить і програму навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.

Крім того, він може вплинути на обсяги військової допомоги Україні від США.