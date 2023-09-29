Розвідка Британії підтвердила, що бойовики "Вагнера" повернулись воювати в Україну

Розвідка Великої Британії підтверджує, що найманці так званої групи Вагнера почали передислоковуватись в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 29 вересня.

За даними розвідки, бойовики повертаються як по одному, так і у складі невеликих груп, які воюють проти України на боці різних проросійських підрозділів.

У відомстві нагадали, що підрозділи "вагнерівців" вийшли з України на початку червня – до невдалої спроби заколоту ватажка групи Євгенія Пригожина 23 червня, який загинув в авіакатастрофі 23 серпня разом з іншими керівниками групи.

"Точний статус передислокованого особового складу незрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії та інших ПВК", – йдеться у повідомленні британської розвідки.

У відомстві додали, що "вагнерівці" концентруються в районі Бахмута Донецької області і припустили, що у цьому секторі їхній досвід стане в нагоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою.

Нагадаємо, напередодні речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що колишні найманці ПВК "Вагнер", які були у Білорусі, підписали контракт з Міноборони РФ і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні.

Перед цим глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що група Вагнера зберігає значну присутність в африканських країнах.