Молдова з жовтня почне купувати газ у Туреччини

Молдова з жовтня почне щодоби імпортувати з Туреччини по 2 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Молдовська компанія East Gas Energy Trading підписала угоду з турецькою нафтогазовою компанією BOTAȘ угоду, що передбачає імпорт по 2 млн кубометрів газу до Молдови з 1 жовтня 2023 року.

Ціни на газ у новині не розкривають.

Нагадаємо, Кишинів готовий виплатити "Газпрому" трохи більше 1% з вигаданого ним боргу для врегулювання суперечки.

Уряд Молдови підготував план на кілька сценаріїв опалювального сезону, один з них передбачає поновлення купівлі газу у "Газпрому" для правобережжя, а ще один – повне припинення поставок.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".