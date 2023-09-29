Молдова с октября начнет покупать газ у Турции

Молдова с октября начнет ежесуточно импортировать из Турции по 2 млн кубометров газа.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Молдовская компания East Gas Energy Trading подписала с турецкой нефтегазовой компанией BOTAȘ соглашение, предусматривающее импорт ежесуточно по 2 млн кубометров газа в Молдову с 1 октября 2023 года. Цены на газ не раскрывают.

Правительство Молдовы ранее заявило, что подготовило план на несколько сценариев отопительного сезона, один из них предусматривает возобновление покупки газа у "Газпрома" для правобережья, а еще один – полное прекращение поставок.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и ее вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды" или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".