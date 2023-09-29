Лідер опозиції Польщі готує масштабний антиурядовий протест за два тижні до виборів

Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" Дональд Туск збирає черговий антиурядовий "Марш мільйонів сердець" всього за два тижні до парламентських виборів в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EurActiv.

Очікується, що акція збере на варшавських вулицях тисячі опонентів нинішньої провладної партії "Право і справедливість" (ПіС).

"Кожного разу, коли люди стоять разом і не бояться сказати цій владі, що вони про неї думають... ми відчуваємо, що день змін, який необхідний, щоб врятувати Польщу від цієї темної ночі, настане дуже, дуже скоро", – сказав Туск.

Він закликав усіх взяти участь у виборах, незалежно від їхніх поглядів, підкресливши, що майбутні парламентські вибори визначать, якою стане Польща.

Згідно з останнім опитуванням Інституту соціальних змін для проурядового видання wPolityce.pl, ПіС підтримують 39% респондентів. Очолюваний Туском блок "Громадянська коаліція" посідає друге місце з підтримкою 30%.

Нагадаємо, у червні в акції протесту проти польської влади у Варшаві взяли участь кількасот тисяч людей, що зробило її однією з наймасовіших опозиційних демонстрацій за останній час.

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