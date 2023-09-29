Лидер оппозиции Польши готовит масштабный антиправительственный протест за две недели до выборов

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Дональд Туск собирает очередной антиправительственный "Марш миллионов сердец" всего за две недели до парламентских выборов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EurActiv.

Ожидается, что акция соберёт на варшавских улицах тысячи оппонентов нынешней провластной партии "Право и справедливость" (ПиС).

"Каждый раз, когда люди стоят вместе и не боятся сказать этой власти, что они о ней думают... мы чувствуем, что день перемен, который необходим, чтобы спасти Польшу от этой темной ночи, наступит очень, очень скоро", – сказал Туск.

Он призвал всех принять участие в выборах, независимо от их взглядов, подчеркнув, что предстоящие парламентские выборы определят, какой станет Польша.

Согласно последнему опросу Института социальных изменений для проправительственного издания wPolityce.pl, ПиС поддерживают 39% респондентов. Возглавляемый Туском блок "Гражданская коалиция" занимает второе место с поддержкой 30%.

Напомним, в июне в акции протеста против польских властей в Варшаве приняли участие несколько сотен тысяч человек, что сделало ее одной из самых массовых оппозиционных демонстраций за последнее время.

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