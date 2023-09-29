Україна не просила Норвегію про екстрадицію ексвагнерівця Медведєва, який втік із РФ
Українська сторона не зверталась до Норвегії із запитом про екстрадицію колишнього командира групи Вагнера Андрєя Медведєва, який на початку року втік із Росії.
Про це йдеться у відповіді Національної служби кримінальних розслідувань Норвегії (KRIPOS) на запит порталу LIGA.net, пише "Європейська правда".
Норвезьке правоохоронне відомство додало, що Медведєв має статус свідка, і його допитують на предмет свідчень під час служби в групі Вагнера.
"З нашого боку Медведєв може виїхати, якщо забажає. Мені не відомо про будь-який запит про екстрадицію", – йдеться у відповіді представника KRIPOS Акселя Вільгельма Дуе.
Нагадаємо, що минулого тижня ексвагнерівця затримала норвезька поліція під час спроби нелегального перетину кордону з Росією, після чого він заявив, що нібито побоюється екстрадиції до України.
Андрєй Медведєв утік із Росії до Норвегії в січні 2023 року. Найманцю вдалося проникнути в прикордонну зону на Кольському півострові, що ретельно охороняється, а потім переправитися до Норвегії.
Чоловік заявив, що готовий свідчити про злочини, скоєні групою Вагнера в Україні, й попросив політичного притулку.
У травні ексвагнерівець заявляв, що хоче повернутися в Росію, навіть якщо це може становити ризик для його життя. Водночас у липні він стверджував, що не планує повертатися до Росії.