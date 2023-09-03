У Лондоні пройшов парад коргі на честь королеви Єлизавети II

У Лондоні біля Букінгемського палацу пройшов парад коргі, учасники якого вшанували пам’ять королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Близько 20 любителів коргі вбрали своїх улюбленців у корони, діадеми та королівське вбрання і вивели їх перед палацом у центрі Лондона, щоб вшанувати пам'ять Єлизавети, яка була шанувальницею цієї породи собак.

AP

AP

AP

Організаторка заходу Агата Кререр-Гілберт сказала, що хотіла б, щоб марш коргі відбувався щороку в пам'ять про Єлизавету.

Собаки породи коргі були постійними супутниками покійної королеви з дитинства, а за все життя Єлизавета мала близько 30 собак.

Нагадаємо, Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року.

6 травня цього року у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація короля Чарльза III, підготовка до якої тривала багато місяців.

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