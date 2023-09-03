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В Лондоне прошел парад корги в честь королевы Елизаветы II 

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Воскресенье, 3 сентября 2023, 19:08

В Лондоне возле Букингемского дворца прошел парад корги, участники которого почтили память королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Около 20 любителей корги нарядили своих любимцев в короны, диадемы и королевские наряды и вывели их перед дворцом в центре Лондона, чтобы почтить память Елизаветы, которая была поклонницей этой породы собак.

 
AP
 
AP
 
AP

Организатор мероприятия Агата Кререр-Гилберт сказала, что хотела бы, чтобы марш корги проходил каждый год в память о Елизавете.

Собаки породы корги были постоянными спутниками покойной королевы с детства, а за всю жизнь Елизавета имела около 30 собак.

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года.

6 мая в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация короля Чарльза III, подготовка к которой длилась много месяцев.

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Великобритания