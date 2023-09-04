Зеленський домовився з Макроном про переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з французьким колегою Емманюелем Макроном – йшлося про військову допомогу і питання гарантій безпеки для України.

Про це він написав у Twitter за результатами розмови, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував Франції за військову допомогу і зазначив, що обговорив з Макроном наступні оборонні пакети.

"Також домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7. Наші команди отримали відповідні доручення", – написав Зеленський.

Він також подякував Франції за лідерство в реалізації "формули миру".

"Ми обговорили Глобальний саміт миру, до якого необхідно залучити якнайбільшу кількість країн, особливо тих, що розташовані за межами Європи", – зазначив Зеленський.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

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