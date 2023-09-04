Зеленский договорился с Макроном о переговорах по двусторонним гарантиям безопасности

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном – речь шла о военной помощи и вопросах гарантий безопасности для Украины.

Об этом он написал в Twitter по результатам разговора, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Францию за военную помощь и отметил, что обсудил с Макроном следующие оборонные пакеты.

"Также договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности в развитие декларации G7. Наши команды получили соответствующие поручения", – написал Зеленский.

Он также поблагодарил Францию за лидерство в реализации "формулы мира".

"Мы обсудили Глобальный саммит мира, к которому необходимо привлечь как можно большее количество стран, особенно тех, что расположены за пределами Европы", – отметил Зеленский.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже.

Сейчас около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

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