"Європейська правда" інтегрується до медіагрупи УП та готує нові проєкти

Видання "Європейська правда" (ЄП) та "Українська правда" (УП) досягли домовленості про тіснішу інтеграцію, яка допоможе розвиткові обох видань та відкриє шлях до втілення принципово нових проєктів.

Об’єднання, ініціатором якого стала команда "Європейської правди", завершиться у жовтні 2023 року.

Мета інтеграції – консолідувати ресурси, що входять до медіагрупи УП, та водночас зробити ефективнішими адміністративні процеси "Європейської правди". Цей крок також покликаний розвантажити редакторів ЄП від частини адміністративного навантаження, звільнивши часові ресурси на основну діяльність – створення контенту.

"Більшість читачів і раніше сприймала "Українську правду" та "Європейську правду" як частинки одного цілого. Тепер ми унормовуємо багаторічну співпрацю. Ми цінуємо той контент, який створюють наші колеги з ЄП, і вважаємо, що об’єднання посилить медіагрупу УП. При цьому об’єднання не зашкодить редакційним процесам і незалежності "ЄвроПравди" у створенні контенту", – прокоментував домовленість виконавчий директор УП Андрій Боборикін.

"Наша мета – провести адміністративне об’єднання таким чином, щоб воно лишилося максимально непомітним і для аудиторії, і для донорів. Цей підхід підтримали наші друзі та колеги з "Української правди". Навряд чи хтось помітив би ці зміни, якби ми самі не наголосили на них – але для нас важливо бути чесними і прозорими та повідомити про об’єднання", – заявив співзасновник та редактор ЄП Сергій Сидоренко.

Зокрема, сайт www.eurointegration.com.ua продовжить наповнюватися новинами та аналітикою так само, як і досі, його тематика не зміниться. Команда журналістів та редакторів "ЄвроПравди" також не зазнає змін у зв’язку з об’єднанням.

Водночас інтеграція "ЄвроПравди" до процесів медіагрупи УП відкриє нові можливості. Зокрема, ЄП отримає можливість проводити офлайн-івенти, що стає особливо важливим на новому етапі відносин з ЄС та НАТО. Крім того, видання зараз розвиває наявні продукти – готує оновлення англомовної версії сайту та запускає нову відеостудію.

Місія "Європейської правди" лишається незмінною: вона полягає у наближенні європейської та євроатлантичної інтеграції України із забезпеченням української аудиторії та стейкхолдерів якісною, неупередженою та професійною експертизою. Ця місія зафіксована у статуті ГО "Європейська правда". Саме ця громадська організація продовжить наповнювати сайт контентом, лишаючись незалежною від будь-яких партійних та політичних впливів.

"Українська правда" – одне з найстаріших та найповажніших українських медіа, яке від початку дотримувалося принципу неупередженості та політичної незалежності. Тому колеги з "Європейської правди" підписали не лише редакційну угоду з УП, але й угоду про гарантії невтручання з власником "Української правди". Для обох наших видань важливо, щоби політична нейтральність "європейців" у складі медіагрупи УП не підлягала жодному сумніву", – заявила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Довідково: "Європейська правда" була створена навесні 2014 року, її засновниками стали журналісти і редактори Сергій Сидоренко та Юрій Панченко. Видання запрацювало 4 червня 2014 року та від моменту заснування функціонує у тісній співпраці з "Українською правдою".