"Европейская правда" интегрируется в медиагруппу УП и готовит новые проекты

Издания "Европейская правда" (ЕП) и "Украинская правда" (УП) достигли договоренности о более тесной интеграции, которая поможет развитию обоих изданий и откроет путь к воплощению принципиально новых проектов.

Объединение, инициатором которого стала команда "Европейской правды", завершится в октябре 2023 года.

Цель интеграции – консолидировать входящие в медиагруппу УП ресурсы и одновременно сделать более эффективными административные процессы "Европейской правды". Этот шаг также призван разгрузить редакторов ЕП от части административной нагрузки, освободив временные ресурсы на основную деятельность – создание контента.

"Большинство читателей и раньше воспринимали "Украинскую правду" и "Европейскую правду" как частицы одного целого. Теперь мы нормируем многолетнее сотрудничество. Мы ценим тот контент, который создают наши коллеги из ЕП, и считаем, что объединение усилит медиагруппу УП. При этом объединение не навредит редакционным процессам и независимости "ЕвроПравды" в создании контента", – прокомментировал договоренность исполнительный директор УП Андрей Боборыкин.

"Наша цель – провести административное объединение таким образом, чтобы оно прошло максимально незаметно и для аудитории, и для доноров. Этот подход поддержали наши друзья и коллеги из "Украинской правды". Вряд ли кто-то заметил бы эти изменения, если бы мы сами не сказали о них – но для нас важно быть честными и прозрачными и сообщить об объединении", – заявил соучредитель и редактор ЕП Сергей Сидоренко.

В частности, сайт www.eurointegration.com.ua продолжит наполняться новостями и аналитикой, его тематика не изменится. Команда журналистов и редакторов "ЕвроПравды" также не претерпит изменений в связи с объединением.

В то же время интеграция "ЕвроПравды" в процессы медиагруппы УП откроет новые возможности. В частности, ЕП получит возможность проводить офлайн-ивенты, что становится особенно важным на новом этапе отношений с ЕС и НАТО. Кроме того, издание сейчас развивает имеющиеся продукты – готовит обновление англоязычной версии сайта и запускает новую видеостудию.

Миссия "Европейской правды" остается неизменной: она заключается в приближении европейской и евроатлантической интеграции Украины с обеспечением украинской аудитории и стейкхолдеров качественной, беспристрастной и профессиональной экспертизой. Эта миссия зафиксирована в уставе ОО "Европейская правда". Именно эта общественная организация продолжит наполнять сайт контентом, оставаясь независимой от любых партийных и политических влияний.

"Украинская правда" – одно из старейших и самых уважаемых украинских медиа, которое изначально придерживалось принципа беспристрастности и политической независимости. Поэтому коллеги из "Европейской правды" подписали не только редакционное соглашение с УП, но и соглашение о гарантиях невмешательства с владельцем "Украинской правды". Для обоих наших изданий важно, чтобы политическая нейтральность "европейцев" в составе медиагруппы УП не подлежала никакому сомнению", – заявила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Для справки: "Европейская правда" была создана весной 2014 года, ее основателями стали журналисты и редакторы Сергей Сидоренко и Юрий Панченко. Издание заработало 4 июня 2014 года и с момента основания функционирует в тесном сотрудничестве с "Украинской правдой".