Парламент Грузії відмовився перенести День перемоги на 8 травня

Депутати парламенту Грузії не підтримали в першому читанні законодавчу ініціативу про перенесення "Дня перемоги над фашизмом" з 9 на 8 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

Ініціатором поправки виступив опозиційний депутат Теони Акубардія.

За його словами, мета змін – святкування "Дня перемоги над фашизмом" у Грузії 8 травня разом із цивілізованим Заходом, а не з державою-окупантом – Росією.

Водночас лідер парламентської більшості Іраклія Кобахідзе заявив, що мета проєкту – розколоти суспільство.

"Я не думаю, що це нешкідливий проєкт. Незалежно від того, чи буде 8 травня запроваджено законом, ветерани все одно святкуватимуть Перемогу над фашизмом 9 травня. Скрізь ви намагаєтеся розколоти і розділити суспільство, як у випадку з 7-8 серпня і намагаючись перенести Різдво на 25 грудня", – сказав Кобахідзе.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

Читайте також едіторіал ЄвроПравди: Разом з Європою, а не з РФ. Що Україна має святкувати 9 травня