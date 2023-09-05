Парламент Грузии отказался перенести День победы на 8 мая

Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законодательную инициативу о переносе "Дня победы над фашизмом" с 9 на 8 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Инициатором поправки выступил оппозиционный депутат Теони Акубардия.

По его словам, цель изменений – празднование "Дня победы над фашизмом" в Грузии 8 мая вместе с цивилизованным Западом, а не со страной-оккупантом – Россией.

В то же время лидер парламентского большинства Ираклия Кобахидзе заявил, что цель проекта – расколоть общество.

"Я не думаю, что это безобидный проект. Независимо от того, будет ли 8 мая введено законом, ветераны все равно будут праздновать Победу над фашизмом 9 мая. Везде вы пытаетесь расколоть и разделить общество, как в случае с 7-8 августа и пытаясь перенести Рождество на 25 декабря", – сказал Кобахидзе.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

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