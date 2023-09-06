Якою буде Словаччина після виборів і до чого готуватися Україні

30 вересня у Словаччині відбудуться дострокові парламентські вибори, за результатами яких влада у країні може перейти до сил, що виступають проти допомоги Україні зброєю, за мир з Росією та навіть за вихід Словаччини з НАТО.

Про те, чи дійсно ситуація у сусідній країні виглядає настільки небезпечною для Києва і що зміниться в українсько-словацьких відносинах після 30 вересня – у цікавій статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка (зі Словаччини) Розворот Братислави: чи можливо уникнути проросійського реваншу в сусідній Словаччині.

Антиукраїнські заяви – складова передвиборчої кампанії. Тож, передвиборчий накал впливає й на становище українців у Словаччині.

Нещодавно у словацьких соціальних мережах поширилися світлини з новими рекламними білбордами Smer-SD – з гаслом "Ні українському нацизму".

Ці фото виявилися фейковими, хоча багато хто повірив у їхню справжність, зважаючи на зміни у риториці Роберта Фіцо – колишнього прем’єра Словаччини та лідера найпопулярнішої зараз партії країни Smer-SD.

Натомість у Словаччині є партія зі схожими поглядами щодо України – ба більше, яка у своїй рекламній кампанії робить ставку на припинення військової допомоги. Йдеться про партію "Республіка".

Саме ультраправа "Республіка" вважається найімовірнішим коаліційним партнером Smer-SD.

І хоча такий альянс здатний остаточно позбавити партію Фіцо респектабельності (аж до виключення партії зі складу європейських соціалістів), вибору в нього небагато.

Також у таку коаліцію, ймовірно, увійде Словацька національна партія ексспікера парламенту Андрея Данко (підтримка на рівні 6%). Ця партія – традиційний коаліційний партнер Smer-SD, а сам Данко і раніше був відомий проросійськими заявами.

Втім, швидше за все, мандатів цих трьох партій буде недостатньо для здобуття більшості.

Тому наразі Фіцо намагається залучити до коаліції партію "Голос" ще одного колишнього прем’єра – Петера Пеллегріні і, як кажуть у словацьких політичних колах, запропонував йому посаду прем’єра, залишивши собі лише неофіційне лідерство.

Також за потреби до такої коаліції можуть спробувати залучити партію "Ми – родина" чинного спікера Бориса Коллара. Це відверто популістська політична сила, яка без проблем може увійти у коаліцію будь з ким.

Чи можливо зупинити сценарій створення коаліції з антиукраїнських сил? Так, але це буде дуже непросто.

Головна проблема полягає в тому, що три роки гучних скандалів всередині чинної коаліції призвели до падіння рейтингів партій, що її створили.

Одна з ключових умов формування за результатами виборів прозахідної коаліції – проходження до словацького парламенту партії "Демократи" ще одного колишнього прем’єра Едуарда Гегера. Наразі її рейтинг – близько 3,6-4%, що явно замало для подолання виборчого бар’єра.

Натомість шанс увійти до парламенту отримали сили, наразі в ньому не присутні: християнські демократи та ліволіберальна "Прогресивна Словаччина".

Втім, проблема полягає в тому, що і їм для отримання більшості потрібно залучити до коаліції "Голос" та, ймовірно, "Ми – родина".

Теоретично це можливо, проте більш реалістичною наразі виглядає коаліція євроскептиків.

Звичайно, до 30 вересня все може змінитися. Провідний експерт Словацької асоціації зовнішньої політики Александр Дулеба припускає, що на результати виборів можуть вплинути військові успіхи України: "Якщо до кінця вересня ЗСУ візьмуть Токмак, а краще – проб’ють коридор до Азовського моря, це може повністю змінити виборчі розклади у Словаччині".

Політолог та співзасновник Adapt Institute Матей Кандрик вважає, що якщо євроскептики сформують нову коаліцію, то у внутрішній політиці це буде абсолютно орбанівський курс, а у зовнішній – Фіцо, ймовірно, виконає свою обіцянку припинити допомогу Україні зброєю. Проте у словацькому уряді готові до цього.

Докладніше про ситуацію у передвиборчій Словаччині із репортажними замальовками – у матеріалі Юрія Панченка Розворот Братислави: чи можливо уникнути проросійського реваншу в сусідній Словаччині.