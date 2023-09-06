Какой будет Словакия после выборов и к чему готовиться Украине

30 сентября в Словакии состоятся досрочные парламентские выборы, по результатам которых власть в стране может перейти к силам, выступающим против помощи Украине оружием, за мир с Россией и даже за выход Словакии из НАТО.

О том, действительно ли ситуация в соседней стране выглядит настолько опасной для Киева и что изменится в украинско-словацких отношениях после 30 сентября – в интересной статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко (из Словакии) Разворот Братиславы: можно ли избежать пророссийского реванша в соседней Словакии.

Антиукраинские заявления – составляющая предвыборной кампании. Поэтому, предвыборный накал влияет и на положение украинцев в Словакии.

Недавно в словацких социальных сетях распространились фотографии с новыми рекламными билбордами Smer-SD – с лозунгом "Нет украинскому нацизму".

Эти фото оказались фейковыми, хотя многие поверили в их подлинность, учитывая изменения в риторике Роберта Фицо – бывшего премьера Словакии и лидера самой популярной сейчас партии страны Smer-SD.

Хотя, в Словакии есть партия с похожими взглядами относительно Украины – более того, которая в своей рекламной кампании делает ставку на прекращение военной помощи. Речь идет о партии "Республика".

Именно ультраправая "Республика" считается наиболее вероятным коалиционным партнером Smer-SD.

И хотя такой альянс способен окончательно лишить партию Фицо респектабельности (вплоть до исключения партии из состава европейских социалистов), выбора у него немного.

Также в такую коалицию, вероятно, войдет Словацкая национальная партия экс-спикера парламента Андрея Данко (поддержка на уровне 6%). Эта партия – традиционный коалиционный партнер Smer-SD, а сам Данко и раньше был известен пророссийскими заявлениями.

Впрочем, скорее всего, мандатов этих трех партий будет недостаточно для получения большинства.

Поэтому сейчас Фицо пытается привлечь к коалиции партию "Голос" еще одного бывшего премьера – Петера Пеллегрини и, как говорят в словацких политических кругах, предложил ему должность премьера, оставив себе лишь неофициальное лидерство.

Также при необходимости к такой коалиции могут попытаться привлечь партию "Мы – семья" действующего спикера Бориса Коллара. Это откровенно популистская политическая сила, которая без проблем может войти в коалицию с кем угодно.

Возможно ли остановить сценарий создания коалиции из антиукраинских сил? Да, но это будет очень непросто.

Главная проблема заключается в том, что три года громких скандалов внутри действующей коалиции привели к падению рейтингов партий, которые ее создали.

Одно из ключевых условий формирования по результатам выборов прозападной коалиции – прохождение в словацкий парламент партии "Демократы" еще одного бывшего премьера Эдуарда Гегера. Сейчас ее рейтинг – около 3,6-4%, что явно мало для преодоления избирательного барьера.

Зато шанс войти в парламент получили силы, которые пока в нем не присутствуют: христианские демократы и леволиберальная "Прогрессивная Словакия".

Впрочем, проблема заключается в том, что и им для получения большинства нужно привлечь в коалицию "Голос" и, вероятно, "Мы – семья".

Теоретически это возможно, однако более реалистичной сейчас выглядит коалиция евроскептиков.

Конечно, до 30 сентября все может измениться. Ведущий эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба предполагает, что на результаты выборов могут повлиять военные успехи Украины: "Если до конца сентября ВСУ возьмут Токмак, а лучше – пробьют коридор к Азовскому морю, это может полностью изменить избирательные расклады в Словакии".

Политолог и соучредитель Adapt Institute Матей Кандрик считает, что если евроскептики сформируют новую коалицию, то во внутренней политике это будет абсолютно орбановский курс, а во внешней – Фицо, вероятно, выполнит свое обещание прекратить помощь Украине оружием. Однако в словацком правительстве готовы к этому.

Подробнее о ситуации в предвыборной Словакии с репортажными зарисовками – в материале Юрия Панченко Разворот Братиславы: можно ли избежать пророссийского реванша в соседней Словакии.