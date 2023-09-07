NYT: США незабаром передадуть Україні нову партію касетних снарядів

Сполучені Штати найближчим часом надішлють Україні нову партію касетних боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times із посиланням на трьох неназваних американських посадовців.

Один із посадовців заявив виданню, що ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Як йдеться у матеріалі, західні посадовці й експерти погоджуються, що касетні боєприпаси найбільш ефективні проти військ та колон техніки, які розосереджені на відкритій місцевості.

Очікують, що попит на боєприпаси в Україні зростатиме, оскільки деякі підрозділи все більше покладаються на важку артилерію, щоб підготувати ґрунт для наступу піхоти.

Раніше повідомляли, що США можуть передати Україні касетні боєприпаси більшої дальності.

У липні США виділили пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів, до складу якого вперше увійшли касетні боєприпаси.

У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських снарядів. Крім того, Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.