США оголосили про новий пакет військової допомоги з боєприпасами зі збідненим ураном

Уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів міститиме:

обладнання для систем протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

81-мм мінометні системи та боєприпаси;

120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;

важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;

боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

Раніше повідомляли, що майбутній пакет допомоги, до якого увійдуть бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів.

У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.