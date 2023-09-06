США оголосили про новий пакет військової допомоги з боєприпасами зі збідненим ураном
Середа, 6 вересня 2023, 20:41
Уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.
За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів міститиме:
- обладнання для систем протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
- 120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;
- тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;
- боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.
Раніше повідомляли, що майбутній пакет допомоги, до якого увійдуть бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів.
У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.
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